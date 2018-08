später lesen Niedrigere Regionalklassen in der Kfz-Versicherung Für viele Autofahrer in der Eifel und an der Mosel wird's günstiger FOTO: Teilen

Twittern

Teilen



So mancher rheinland-pfälzische Autobesitzer kann sich Hoffnungen auf etwas geringere Kfz-Versicherungsbeiträge machen. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Berechnungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin zu den Schadensbilanzen aller 413 Zulassungsbezirke in Deutschland hervor. dpa