Kiels Handballer kämpfen sich ins Pokal-Viertelfinale

Hamburg Der THW Kiel hat sich in das Viertelfinale des deutschen Handball-Pokals gekämpft. Der Titelverteidiger gewann seine Achtelfinal-Partie am Mittwoch bei der HSG Wetzlar mit 26:25 (12:14). Vier Minuten vor dem Abpfiff hatten die Mittelhessen mit 25:24 geführt, doch Nikola Bilyk und Hendrik Pekeler warfen die „Zebras“ noch zum Sieg.

Große Probleme hatten auch die Rhein-Neckar Löwen. Der Pokalsieger von 2018 setzte sich erst nach Verlängerung mit 36:34 (29:29, 14:16) gegen Frisch Auf Göppingen durch. Erst in der 51. Minute waren die Mannheimer beim 24:23 erstmals in Führung gegangen. Nicolai Theilinger warf Göppingen in die Verlängerung, in der Löwen-Spielmacher Andy Schmid mit insgesamt zehn Treffern und der Mannheimer Torhüter Andreas Palicka die entscheidenden Akzente setzten.