Nach Legalisierung Cannabis-Konsum: Ist das auf dem Olewiger Weinfest erlaubt?

Seit gut vier Monaten ist der Konsum von Cannabis in Deutschland teilweise legal. Auch in Rheinland-Pfalz läuft dadurch zum ersten Mal die Saison der großen Volksfeste mit neuen Regeln. In der Region Trier steht noch die Säubrennerkirmes und am Wochenende das Olewiger Weinfest vor der Tür. Wie das bereits vergangene Altstadtfest und das Moselfest Zurlauben gezeigt haben, wird beim Feiern nicht nur getrunken, sondern gerne auch gekifft. Aber ist das überhaupt erlaubt?