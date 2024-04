In der Öffentlichkeit einen Joint rauchen? Erlaubt, aber noch nicht legal: Fallen beim neuen Cannabis-Gesetz

Man riecht es: Seit 1. April stößt man häufiger auf den markanten krautigen Geruch von Cannabis. In Parks, in Raucherbereichen am Bahnhof, vor manchen Kneipen. Kiffen in der Öffentlichkeit ist seit mehr als zwei Wochen in Deutschland offiziell erlaubt. Mit dem Cannabis-Gesetz wurde die Droge teilweise legalisiert – und damit eben das Rauchen von Joints. Und man darf bis zu 25 Gramm des Stoffes draußen mit sich führen.