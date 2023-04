Legalisierung von Drogen Kiffer können endlich aufatmen: Cannabis für den Hausgebrauch ist bald legal

Kiffer können aufatmen: In Deutschland sollen künftig der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Eigenanbau von maximal drei Pflanzen straffrei sein. Außerdem will die Bundesregierung den Anbau und die Abgabe der Droge in speziellen Vereinen – sogenannten Cannabis-Social Clubs – ermöglichen. Entsprechende Pläne stellten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) vor. Sie sind weniger weitreichend als die ursprünglichen Pläne der Ampel. Diese mussten wegen Bedenken der EU überarbeitet werden.