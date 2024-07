Trunkenheitsfahrt Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Neustadt an der Weinstraße ist ein Kind leicht verletzt worden. Laut Polizei geriet eine 39 Jahre alte Frau mit ihrem Auto kurz nach Mitternacht in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, in dem zwei Erwachsene und zwei sechs Jahre alte Kinder saßen.