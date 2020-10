Kind nach Zusammenstoß mit Wohnmobil verletzt

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Homburg Ein Kind ist am Donnerstagabend in Homburg vom Fahrer eines Wohnmobils angefahren und verletzt worden. Das 13-jährige Kind habe die Straße in Höhe einer Verkehrsinsel überquert, teilte die Polizei mit.

