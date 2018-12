Kinder bringen Bundespräsidenten Segen der Sternsinger

40 Kinder aus dem Bistum Trier werden am 6. Januar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin den traditionellen Segen der Sternsinger bringen. Die Kinder und Jugendlichen kommen aus den Pfarreien St. dpa

Hildegard in Emmelshausen, St. Antonius in Saarhölzbach, St. Johannes in Sirzenich und dem Pestalozzi-Haus in Neunkirchen. Die Sternsinger werden morgens den Segen an das große Portal schreiben und sind anschließend ins Schloss eingeladen, wie das Bistum Trier am Donnerstag mitteilte. Bei einem Vortreffen vor kurzem übten die Kinder gemeinsam mit dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ aus Aachen bereits Ablauf und Protokoll in Berlin.

Die Kinder hatten sich beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum Trier mit einem Video beworben. Der BDKJ-Trier-Vorsitzende Rainer Schulz zeigte sich begeistert von den Filmen. „Die Kinder waren sehr kreativ und haben klar gemacht, warum sie für das Sternsingen brennen“, sagte er einer Mitteilung zufolge.

Bistum Trier