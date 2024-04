Unfall Kinder helfen Polizei bei Aufklärung von Unfallflucht

Mit Hilfe zweier Kinder ist der Polizei in der Südpfalz nach einer Unfallflucht ein Mann ins Netz gegangen. Die 39-jährige Mutter der Kinder hatte am Samstag bei einem Supermarkt in Kandel geparkt und die acht- und zehnjährigen Geschwister kurz im Auto alleine spielen lassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kinder beobachteten, wie ein Mann seine Fahrertür gegen ihr Auto stieß und wegfuhr. Die Kinder notierten sein Kennzeichen auf einem Taschentuch.