Mutmacher : Kinder malen Regenbogen: Gegen Corona

Trier Sie malen Regenbogen und hängen sie in die Fenster: Immer mehr Kinder greifen in den tristen Corona-Zeiten zu bunten Stiften oder Tuschkästen, so auch in der Region Trier.



Tom malt gemeinsam mit seiner Mutter Monika Kabus einen Regenbogen an ein Fenster. Foto: Oliver Dietze/dpa. Foto: Oliver Dietze