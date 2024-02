Prozesse Kinder mit Elektroschocks gequält? Zwei Männer vor Gericht

Zwei Männer sollen in Pirmasens zwei Kinder wiederholt unter anderem mit Elektroschocks gequält und mit Peitschen geschlagen haben. Sie müssen sich von Dienstag an (9 Uhr) vor dem Schöffengericht in Pirmasens verantworten. Bei einem der Angeklagten handelt es sich den Angaben zufolge um den ehemaligen Lebensgefährten der Mutter der Kinder. Der andere Angeklagte ist ein Nachbar, der sich überwiegend mit dem Lebensgefährten in dessen Wohnung in der pfälzischen Stadt aufgehalten haben soll.