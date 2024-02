Amtsgericht Pirmasens Kinder mit Peitschen gequält: Männer verurteilt

Im Prozess um die Misshandlung von zwei Kindern mit Duldung der Mutter sind die beiden Angeklagten vor dem Schöffengericht in Pirmasens zu einer Freiheitsstrafe von jeweils vier Jahren verurteilt worden. Die Urteile sind rechtskräftig, wie eine Sprecherin des Amtsgerichts in Pirmasens am Dienstag mitteilte. Bei einem der Verurteilten handelt es sich laut Gericht um den ehemaligen Lebensgefährten der Mutter. Der andere Verurteilte ist demnach dessen Nachbar.