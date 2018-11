später lesen Kinder stärken: Programm „Schatzsuche“ wird fortgesetzt FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Das vor einem Jahr gestartete Eltern-Programm „Schatzsuche“ soll zukünftig in weiteren Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz angeboten werden. Wie Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) gemeinsam mit den Projektpartnern der Landeszentrale für Gesundheitsförderung (LZG) und der Techniker Krankenkasse (TK) am Freitag mitteilte, wurde das Programm zur Stärkung der seelischen Gesundheit von Kita-Kindern positiv angenommen. dpa