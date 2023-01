Studie der Bertelsmann Stiftung : Neue Zahlen geben Grund zur Sorge - So viele Kinder sind in Rheinland-Pfalz von Armut bedroht

Neue Zahlen geben Grund zur Sorge - So viele Kinder sind in Rheinland-Pfalz von Armut bedroht

Bundesweit ist mehr als jedes fünfte Kind armutsgefährdet. Welche Familien besonders betroffen sind und wie Kinderarmut bekämpft werden soll.

Fast 2,9 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren waren laut Stiftung 2021 bundesweit von Armut bedroht. Das entspricht einem Anteil von 20,8 Prozent, wobei es regionale Unterschiede gibt. So war die Armutsgefährdungsquote in Bremen mit 41,1 Prozent am höchsten, in Bayern mit 13,4 am niedrigsten.