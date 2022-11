Krankheit : Kinderarztpraxen im Saarland belastet wegen RS-Virus

Saarbrücken Die hohe Zahl an Atemwegsinfekten beschäftigt auch die Kinderärzte im Saarland. Kinderarztpraxen im Saarland seien sehr stark belastet, teilte der Landesverband der Kinder- und Jugendärzte im Saarland mit.

Für das Saarland zeigte das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Dienstag ein durchwachsenes Bild. In allen drei gemeldeten Einrichtungen für Kinder, für die Daten vorlagen, stand die Ampel bei den Intensivplätzen auf gelb, die Plätze sind dann begrenzt verfügbar. Zur Situation in der Kinderintensivmedizin will die Divi in dieser Woche in Hamburg detailliertere Infos vorlegen.