Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Kindergartenbus und einem Auto nahe Merzweiler ist die Autofahrerin leicht verletzt worden. Die Kinder und der Busfahrer seien am Donnerstag mit dem Schrecken davon gekommen, teilte die Polizei mit. dpa

Bei dem Unfall auf der Landstraße Richtung Kappeln war der Busfahrer vermutlich von der Sonne geblendet worden und hatte das abbiegende Auto der 64-Jährigen übersehen. Das Auto überschlug sich und blieb seitlich an einem Baum liegen. Die Frau erlitt Prellungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr nahm sich der Kinder an und fuhr diese in den Kindergarten.