Kinderklamotten bei mutmaßlichen Ladendiebinnen gefunden

Blick auf das Hinweisschild eines Polizeireviers. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Groß-Gerau T-Shirts, Pullover und Hosen: Die Polizei hat bei zwei mutmaßlichen Ladendiebinnen in Groß-Gerau Dutzende Stücke an Kinderkleidung entdeckt. Die Sachen seien neuwertig, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.



Wahrscheinlich handele es sich um Diebesgut. Die beiden 19-Jährigen blieben auf freiem Fuß.