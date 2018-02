später lesen Kinderpornografie in Kita stammt aus dem Internet Teilen

Die kinderpornografischen Bilder, die in einer Kindertagesstätte im pfälzischen Bruchmühlbach-Miesau gefunden wurden, zeigen keine Jungen und Mädchen aus der Einrichtung. Das hat am Mittwoch die Staatsanwaltschaft Zweibrücken fast einen Monat nach dem Fund einer Speicherkarte mit den pornografischen Fotos und Videos mitgeteilt. Der Erzieher, in dessen Besitz die Speicherkarte gewesen sein soll, wurde nach dem Fund mit sofortiger Wirkung freigestellt. Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann zugegeben, kinderpornografisches Material aus dem Internet heruntergeladen zu haben. Gegen den Mann wird wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material ermittelt. dpa