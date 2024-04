Kriminalität Kinderpornografie? Prozess gegen Lehrerin im September

Der Prozess gegen eine Lehrerin wegen des Vorwurfs der Verbreitung von Kinderpornografie soll Ende September am Amtsgericht Montabaur losgehen. Für den 26. September sei ein Termin zur Hauptverhandlung bestimmt, teilte das Gericht am Dienstag mit. In dem Verfahren gehe es um den Tatbestand der Verbreitung, des Erwerbs und des Besitzes kinderpornografisJcher Inhalte nach Paragraf 184b des Strafgesetzbuches.