Neues Gesetz Verbreitung von Kinderpornografie: Gericht stellt Verfahren gegen Lehrerin ein

Der Fall aus dem Westerwald war bis nach Berlin gedrungen. Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) hatte die dortige Ampelkoalition schon im vergangenen Jahr mehrfach ungewohnt deutlich aufgefordert, das Gesetz schnell zu ändern. „Ich bin daher froh, dass Bundesregierung und Bundesrat erkannt haben, dass der Justiz in diesen besonderen Fällen wieder mehr Spielraum eingeräumt werden musste“, sagte Mertin am Donnerstag dem Trierischen Volksfreund. Zugleich sei die konsequente Verfolgung schwerster Straftaten zulasten von Kindern „unverhandelbar“. Dem widerspreche die Gesetzesänderung aber nicht - Verbreitung, Erwerb und Besitz von Kinderpornografie könne ebenso hart verfolgt werden wie zuvor, so Mertin.