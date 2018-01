später lesen Polizei Kinderpornografisches Material in Kindertagesstätte gefunden FOTO: Jens Wolf FOTO: Jens Wolf Teilen

Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in Bruchmühlbach-Miesau in der Westpfalz haben einen Datenträger mit kinderpornografischem Inhalt gefunden und der Polizei übergeben. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag berichtete, wird ein Mitarbeiter der Kita verdächtigt, Besitzer des Speichermediums zu sein. Er wurde sofort nach dem Fund am Montag vom Dienst freigestellt und sei nicht mehr für die Kindertagesstätte tätig. dpa