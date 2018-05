später lesen Kinderpornos auf dem Handy: Durchsuchungsaktion Teilen

Bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion hat die Polizei in Wittlich mehrere Smartphones mit kinderpornographischen Inhalten sichergestellt. Wie die Polizei in Trier am Samstag mitteilte, waren die Besitzer überwiegend Jugendliche. Es habe am frühen Samstagmorgen eine Vielzahl von Durchsuchungen im „mittleren, zweistelligen Bereich“ gegeben. Details zu den Durchsuchungen oder den Verdächtigen konnte die Polizei am Samstag nicht nennen. dpa