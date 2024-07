Soziales Kinderschutzbund fordert Erweiterung der Landesverfassung

„Ein anderes wichtiges Thema ist Kinderarmut“, sagte Lohest. „Wir sehen nicht, dass sich die SPD ausreichend stark für das Thema Kindergrundsicherung einsetzt.“ Der Kinderschutzbund wünsche sich schon, dass sich die rheinland-pfälzische SPD und der ehemalige Sozialminister und jetzige Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) dafür in Berlin starkmachten. „Kindergrundsicherung ist das Instrument, was strukturell am stärksten wirkt, um Kinderarmut zu vermeiden.“ Im Land brauche es Präventionskonzepte und -ketten gegen Kinderarmut. Das Land solle dabei die Kommunen stärker unterstützen.