Kinderschutzbund würdigt Engagement von Django Reinhardt

Der Kinderschutzbund in Rheinland-Pfalz ehrt den Sänger Django Reinhardt mit seinem diesjährigen Preis. Vor der Verleihung des Kinderschutzpreises in Budenheim bei Mainz sagte der Landesvorsitzende Christian Zainhofer am Donnerstag: „Django Reinhardt setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, die keine Chance haben.“ Mit seiner Musik und anderen Projekten mache er ihnen Mut, über Bildung zu voller gesellschaftlicher Teilhabe zu gelangen. dpa

„Gerade in Zeiten, in denen immer mehr Hass geschürt wird auf alles, was nicht deutsch ist, ist es wichtig, sich unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft für alle Kinder einzusetzen“, sagte Zainhofer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Django Reinhardt ist Sohn von Daweli Reinhardt, der Gitarrist und Mitbegründer des Schnuckenack-Reinhardt-Quintett war. Die fünf Musiker entwickelten aus Jazz und traditioneller Musik der Sinti einen eigenen Stil und waren damit in den 1960er und 1970er Jahren sehr erfolgreich. Django Reinhardt tritt seit mehr als 45 Jahren als Sänger auf, meist mit Coversongs und Sinti-Musik.

Der Landesverband vergibt seinen Kinderschutzpreis seit 1998 an Menschen oder Institutionen, die sich in besonderem Maße für Kinderrechte einsetzen. Die Sparkassen in Rheinland-Pfalz stellen dafür ein Preisgeld von 3000 Euro bereit.