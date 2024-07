Immer mehr Kinderwunschbehandlungen Warum können so viele Paare keine Kinder bekommen?

Bevor man Kinder bekommt, da muss man doch erst mal die Ausbildung abschließen, richtig im Job ankommen, ein bisschen Karriere machen – oder etwa nicht? Erstmal selbst erwachsen werden und finanziell solide da stehen. So denken viele. Und sie denken vielleicht auch: 32, 35, 38. Das ist doch heute kein Alter mehr! Zur Not ist mit moderner Medizin ja immer noch alles drin! Glauben sie. Und schieben ihren Kinderwunsch vor sich her, bis sie mit etwas Pech eines Tages auf sehr schmerzhafte Weise lernen müssen, dass die biologischen Realitäten ganz anders aussehen, als sie sich das vorgestellt hatten.