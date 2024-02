Psychologie Eine Psychologin erklärt: So können Partner Missbrauchsopfern helfen

Dass Michael eine Last mit sich herumträgt, war Susanne schon lange klar. Seine düsteren Stimmungen, sein Brüten, seine aggressive Gereiztheit, wenn sie ihn mal um etwas bittet, was doch eigentlich ganz einfach ist – einkaufen, Rechnungen begleichen, das Auto zur Reparatur bringen. Alltägliche Dinge, die er aus irgendeinem Grund oft nicht bewältigt. Trotzdem: Mit so einer Erklärung hatte sie nach all den Jahren ihrer Partnerschaft nicht gerechnet. Am vergangenen Wochenende war Michael nach einem Streit zusammengebrochen. „Was ist nur mit Dir los?“, hatte Susanne ihn gefragt. Und erstmals nach all den Jahren hatte er ihr eine Antwort darauf gegeben. Hatte ihr davon berichtet, wie er als Kind sexuell missbraucht wurde und wie sehr er immer noch darunter leidet.