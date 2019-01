später lesen „Kino Heimat“ für Edgar Reitz-Fans im Hunsrück eröffnet FOTO: Kino Heimat Morbach FOTO: Kino Heimat Morbach Teilen

Mit einem Kurzfilm des Filmregisseurs Edgar Reitz (86) ist am Freitag in dessen Geburtsstadt Morbach im Hunsrück das „Kino Heimat“ eröffnet worden. Es steht genau dort, wo Reitz schon als Zehnjähriger mit einem Spielzeug-Projektor Nachbarkindern kurze Filme vorführte: am Platz der ehemaligen Garage am Elternhaus des Regisseurs. dpa