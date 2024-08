Leinwandspektakel Kino-Jubiläum am Rhein: Festival des deutschen Films beginnt

Mit dem Eröffnungsfilm „Familie is nich“ von Nana Neul startet das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen am Mittwoch (21.8.) in sein 20. Jahr. Die bis zum 8. September laufende Filmschau in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz gilt als Ideenbörse und wichtiger Branchentreff. Insgesamt sind im Jubiläumsjahr 64 Werke zu sehen. Ludwigshafen gilt als besucherstärkstes deutsches Filmfestival nach der Berlinale. Im vergangenen Jahr kamen den Veranstaltern zufolge rund 108.000 Kinofans auf die Parkinsel im Rhein unmittelbar an der Grenze zu Baden-Württemberg.