Kinopreis für Union Studio für Filmkunst in Kaiserslautern

Limburgerhof Das Union Studio für Filmkunst in Kaiserslautern ist mit der höchstdotierten Auszeichnung beim Kinoprogrammpreis Rheinland-Pfalz geehrt worden. Es kam in der Kategorie „Allgemeines Filmprogramm“ auf den ersten Platz - er ist mit 7000 Euro verbunden.

Ausgezeichnet wurden unter anderem auch das Cine 5 in Asbach, das KiKuBi-Programmkino in Bingen, das Apollo-Kino in Cochem, das Provinz Programmkino in Enkenbach-Alsenborn, das CINEXX in Hachenburg, die Eifel-Film-Bühne in Hillesheim und das Capitol Lichtspieltheater in Limburgerhof.