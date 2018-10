später lesen Kinos in Simmern und Mainz gewinnen Programmpreis Teilen

Der Kinoprogrammpreis von Rheinland-Pfalz geht in diesem Jahr unter anderem an das Pro-Winzkino in Simmern und das Ciné Mayence in Mainz. Kulturstaatssekretär Salvatore Barbaro (SPD) überreichte am Donnerstag in Neustadt an der Weinstraße 37 Preise, die mit insgesamt 70 000 Euro dotiert sind. dpa