Kinos suchen neue Kundenbindung: Popcorn trotz Schließung

Adrian verpackt im Odeon-Kino Popcorn für den Lieferservice. Foto: Thomas Frey/dpa

Koblenz/Nastätten Angesichts der Schließung im coronabedingten Teil-Lockdown haben sich einige Kinos in Rheinland-Pfalz eine kreative Kundenbindung ausgedacht: Sie verkaufen weiterhin Popcorn und Nachos. Der Chef des Odeon-Apollo-Kinocenters in Koblenz, Christian Klein, sagt: „Das große Geld kann man damit wirklich nicht verdienen.“ Ziel sei aber, „als Kino in den Köpfen der Leute zu bleiben“.

