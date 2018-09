Kirche erbittet Aufschub für Rückführung von Sudanesen

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat im Streit um Kirchenasyl für sieben Flüchtlinge im Hunsrück um Aufschub für deren Rückführung nach Italien gebeten. Sie wandte sich an den Rhein-Hunsrück-Landrat Marlon Bröhr (CDU). dpa

Der Kreis hatte gegen insgesamt neun Sudanesen Strafanzeige gestellt, die ohne Aufenthaltstitel im Hunsrück im Kirchenasyl sind oder waren.

Den Kirchengemeinden und den Geflüchteten in den Kirchenasylen solle noch ein wenig Zeit eingeräumt werden, erklärte ein Sprecher der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKR) am Freitag in Düsseldorf. Es fehlten noch Informationen zum Status der sieben Sudanesen in Italien. „Die italienischen Behörden kooperieren trotz vorliegender Vollmachten der Betroffenen bislang nicht.“

Für die sieben Sudanesen war eine Abschiebung nach Italien vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) angeordnet worden. Sie sind derzeit in verschiedenen Kirchengemeinden im Rhein-Hunsrück-Kreis im Kirchenasyl untergebracht. Für die Rückführung müsse für jeden Flüchtling geklärt werden, ob er in Italien einen Asylantrag gestellt habe, erklärte die EKR. Davon hänge zum Beispiel ab, wie die Flüchtlinge in Italien untergebracht würden.

Einer der betroffenen Sudanesen ist in der Hunsrück-Gemeinde Kirchberg untergebracht. Sein Fall hatte für Streit zwischen dem christdemokratischen Landrat und dem von den Grünen geführten Integrationsministerium gesorgt. Das Ministerium erteilte eine befristete Weisung, auf Polizeimaßnahmen bei einer Abschiebung zu verzichten. Diese Frist läuft am kommenden Sonntag um Mitternacht ab.

