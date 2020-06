Kirche fordert Verbot des Davidsterns bei Corona-Demos

Darmstadt Die evangelische Kirche fordert, dass das Tragen des Davidsterns bei Demonstrationen gegen die Beschränkungen in der Corona-Pandemie verboten wird. Opfer des Holocaust würden damit verunglimpft, erklärte die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) am Dienstag in Darmstadt.



Zuletzt seien vermehrt T-Shirts mit nachgebildeten Davidssternen auf sogenannten Hygiene-Demos zu sehen gewesen. Sie seien dem NS-Symbol eines „Judensterns“ eng nachempfunden. Demonstrationsteilnehmende inszenierten sich dadurch als Opfer vermeintlich diktatorischer staatlicher Maßnahmen.