Missbrauchsfall Ungewöhnlicher Aufruf: Kirche sucht Vergewaltigungsopfer von Priester

Die katholische Kirche kommt aus den Missbrauchsschlagzeilen nicht raus: Das Bistum Aachen hat am Donnerstag einen Aufruf veröffentlicht, in dem Opfer eines katholischen Priesters gesucht werden, der sich vor Jahrzehnten an minderjährigen Mädchen vergangen haben soll. Ein vergewaltigtes Mädchen soll der katholische Geistliche Leonhard Meurer sogar geschwängert haben.