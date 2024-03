Medien Kirche wird zum Kino: „Die Passion“ als Public Viewing

Eine Kirche in der Pfalz zeigt das Bibel-Musical „Die Passion“ von RTL am (heutigen) Mittwoch auf großer Leinwand als Public Viewing. „Wir möchten alle Interessierten, ob regelmäßige Kirchengänger oder nicht, herzlich einladen, um gemeinsam dieses Film-Event anzuschauen“, sagte Pfarrer Jens Henning aus Harthausen (Rhein-Pfalz-Kreis). In der Kirche Johannes der Täufer wird im Altarraum eine knapp vier Meter breite Leinwand stehen. Zusammen mit einer extra installierten Tonanlage sei so auf allen etwa 300 Plätzen der Kirche „ein wahres Kinoerlebnis“ garantiert, hieß es.