später lesen Seelsorge Kirchen leiden unter Pfarrermangel FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Twittern

Teilen



Die beiden großen christlichen Kirchen in Rheinland-Pfalz und Hessen verlieren nicht nur immer mehr Mitglieder, sie leiden auch unter Pfarrermangel. In der katholischen Kirche fehlt es an Nachwuchs, in der evangelischen gehen viele Geistliche in Rente. dpa