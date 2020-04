Kirchen sprechen in Corona-Krise zu Ostern Mut zu

Georg Bätzing steht auf dem Vorplatz des Doms. Foto: Boris Roessler/dpa.

Limburg/Mainz Leere Kirchen, Ostern alleine oder im kleinen Familienkreis, Gottesdienste via TV oder Internet: Die Vertreter der Kirchen sprechen den Menschen Mut zu und sehen in der Corona-Krise auch eine Chance.



Hohe Kirchenvertreter haben in der Corona-Krise den Gläubigen in Hessen und Rheinland-Pfalz zu Ostern Mut zugesprochen und Hoffnung gemacht. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, sagte sogar, die Krise könnte zum „Glücksfall der Geschichte“ werden. „Hoffentlich lehrt uns diese Krise, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind“, sagte der Bischof am Sonntag in einer Ostermesse im Limburger Dom nach einem vorab von der DBK verbreiteten Predigttext. Wegen der Corona-Krise und Ansteckungsgefahren blieben die Kirchen am Osterwochenende leer.

Die Krise, so schlimm sie auch sei, habe viel Gutes hervorgebracht. „So viel Freundlichkeit und Humor habe ich selten erlebt“, sagte der Limburger Bischof, der Anfang März zum Nachfolger des bisherigen DBK-Vorsitzenden Reinhard Marx gewählt worden war. „Wir haben es in der Hand, ob wir diese geschenkte Nähe festigen und zusammenrücken oder wieder auseinanderdriften.“

Nach den Worten des Fuldaer Bischofs Michael Gerber hat die Menschen die Corona-Krise „wie ein Blitz aus heiterem Himmel“ getroffen. „An Weihnachten hätte noch keiner daran gedacht. Die Wirkungen gleichen einem Erdbeben“, sagte er laut einer Mitteilung in der Osterpredigt am frühen Sonntagmorgen. Die Feier der Osternacht in der Michaelskirche in Fulda wurde live im Internet übertragen.

Aber: In die Finsternis des Karfreitags, in das Chaos der Seelenlage der Frauen und Männer damals wie heute, habe Jesus bereits seinen Geist eingehaucht, sagte Gerber. „In der Krise wächst ungeahnt neues Leben. In der Krise wachsen sie als Persönlichkeit.“

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf sieht angesichts der Sorgen hoffnungsvolle Worte gefragt. „Furcht ist das derzeit bestimmende Lebensgefühl vieler Menschen“, sagte er laut vorab verbreitetem Redemanuskript in der Osternacht am Samstag im Mainzer Dom. „Furcht vor der Ansteckung, tiefe Angst vor dem Tod, Angst vor dem Alleinsein, die Erfahrung der Überforderung, die Angst vor dem Verlust auch der materiellen Grundlagen, berufliche Sorgen und vieles andere mehr.“

Die Botschaft an Ostern sei daher nicht: alles halb so schlimm. „Die Botschaft ist: Du bist nicht allein, das Leben siegt, du hast eine Perspektive“, betonte er.

Der Bischof setzte auch auf nachhaltige, positive Folgen der Krise: „Viele Menschen geben Hoffnung weiter, obwohl sie manchmal selbst nicht weiterwissen, obwohl sie berechtigte Angst um die Gesundheit und die eigene Existenz haben.“ Die Menschen werden hoffentlich über die Krise hinaus wachsamer füreinander sein, so Kohlgraf.