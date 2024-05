Kirche Kirchengemeinde will gegen AfD-Plakate vorgehen

Die Christuskirchengemeinde in Mainz hat der AfD nach eigener Darstellung untersagt, im Kommunalwahlkampf weiterhin Fotos des gleichnamigen Kirchengebäudes für Wahlplakate zu verwenden. „Die Forderungen und Ansichten der AfD widersprechen dem Menschenbild unseres christlichen Glaubens und unserem Verständnis von einem offenen und friedlichen Miteinander in unserer Gesellschaft“, zitiert die Gemeinde am Dienstag aus einem Brief ihres Kirchenvorstands. „Wir fordern die AfD auf, jetzt und in Zukunft, das Bild der Christuskirche nicht mehr für ihre Zwecken zu verwenden.“ Wenn sich die Partei daran nicht halte, würden in Absprache mit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) rechtliche Schritte eingeleitet. Bei der AfD hieß es dagegen, ein solcher Brief sei nie angekommen und die kostenlose Verwendung des Bildes zulässig.