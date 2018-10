später lesen Kirchenpräsident fordert Unterstützung von Glaubensfreiheit FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung hat an die Christen appelliert, sich für Glaubensfreiheit einzusetzen. Christen müssten das Leben im Geist der Freiheit mitgestalten, dazu sei es wichtig, dass Menschen anderer Glaubenszugehörigkeit ihre Religion ausüben könnten, sagte Jung am Mittwoch in Mainz laut Mitteilung beim zentralen Festgottesdienst zum Reformationstag. dpa