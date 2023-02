Jahrestag : Kirchenpräsident ruft zu Freidensgebeten für die Ukraine

Volker Jung bei einem Portättermin. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Darmstadt Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, hat anlässlich des ersten Jahrestages des Kriegsbeginns in der Ukraine zu Friedensgebeten aufgerufen. „Anlässlich des Jahrestages des Kriegsbeginns bitte ich Sie, um den 24. Februar herum der Menschen in der Ukraine besonders zu gedenken und für die Opfer des Krieges und für Frieden zu beten“, schrieb Jung nach Kirchenangaben am Freitag an mehr als 1000 Gemeinden.

Hierzu seien Gebetsvorlagen erstellt worden.

Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands habe Tausende Menschen getötet und Millionen in die Flucht getrieben. „Es ist eine bedrückende Situation, die zutiefst erschüttert und verunsichert.“ Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau mit ihren 1,4 Millionen Mitgliedern erstreckt sich über Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz.

