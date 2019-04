später lesen Kirchenpräsident Schad ruft zu Toleranz auf Teilen

Zu Toleranz und demokratischem Handeln hat der Präsident der evangelischen Kirche der Pfalz, Christian Schad, aufgerufen. Dies sei gerade in Zeiten von Abschottung und Abgrenzung eine „starke Antwort auf Populismus und Extremismus“, sagte er beim Karfreitagsgottesdienst in der Stiftskirche in Neustadt/Weinstraße. dpa