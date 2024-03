Geheimtipp in Trier Ausflugsziel Kirchgarten Pflalzel: Idyll zwischen uralten Mauern

Das Rauschen der Autobahn hört man in Trier-Pfalzel fast überall. Auch im Kirchgarten. Und doch wirkt dieser Ort entrückt, als wäre er nicht ganz von dieser Welt. Friedlich. Von alten Mauern umschlossen, die so viel Geschichte in sich tragen, dass selbst Einheimische aus dem so römischen Trier ehrfürchtig ins Staunen geraten können.