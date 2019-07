Kita-Beiträge im Saarland sinken ab dem 1. August

Ein Junge und ein Mädchen spielen in einem Kindergarten auf dem Boden. Foto: Monika Skolimowska/zb/Archivbild.

Saarbrücken Die Elternbeiträge für Kindertagesstätten im Saarland sinken ab diesen Donnerstag. Sie sollen schrittweise bis 2022 um die Hälfte reduziert werden, teilte das saarländische Bildungsministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit.

Die Reduzierung verlaufe so: Die Beiträge werden von derzeit noch höchstens 25 Prozent der Personalkosten in drei Schritten um jeweils vier Prozentpunkte und ab dem Kindergartenjahr 2022/23 um eine weiteren halben Prozentpunkt gesenkt. Langfristiges Ziel bleibe weiter die Beitragsfreiheit.

Konkret heißt das: Ab dem 1. August zahlen Eltern also maximal 21 Prozent der Personalkosten, ab dem 1. August 2020 maximal 17 Prozent, ab dem 1. August 2021 nur noch 13 Prozent und ab dem 1. August 2022 dann nur noch 12,5 Prozent - also die Hälfte der zuvor geltenden 25 Prozent der Personalkosten. Künftig dürfe auch der zu Beginn des Kindergartenjahres festgesetzte Beitrag in dem Zeitraum nicht mehr verändert werden, hieß es.