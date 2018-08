später lesen Kita-Betreuung in fünf Jahren deutlich verbessert FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

Die pädagogische Betreuung von Krippen- und Kindergartenkindern in Rheinland-Pfalz hat sich in den vergangenen fünf Jahren nach einer Erhebung der Bertelsmann-Stiftung deutlich verbessert. Der am Dienstag veröffentlichte Ländermonitor der Stiftung sieht das Land bei den Krippenkindern auf Platz drei, bei den Kindergartenkindern über drei Jahren auf Platz acht. dpa