Kita bleibt nach Brand vorerst geschlossen

FOTO: Felix Hörhager

Nach dem Brand in einer Kindertagesstätte in Zweibrücken bleibt die Einrichtung vorerst geschlossen. „Im Moment finden noch Untersuchungen statt“, sagte die Leiterin der Kita, Isabell Ferchel-Probst, am Mittwoch. dpa