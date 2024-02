Kinderbetreuung Kita-Gebühren für Einjährige in Rheinland-Pfalz hoch

Grundsätzlich gilt in Rheinland-Pfalz eine Gebührenfreiheit ab dem zweiten Geburtstag eines Kitakindes. Die Betreuungskosten für jüngere Kinder werden in den Großstädten mit Ausnahme von Ludwigshafen nach dem Nettoeinkommen der Eltern berechnet. Die Spannweite für bis zu sieben Stunden Betreuungszeit reicht in der niedrigsten Einkommensstufe (24.000 Euro netto jährlich) von 82 Euro pro Monat in Trier bis hin zu 131,10 Euro in Koblenz, wobei dort nicht zwischen Teilzeit- und Ganztagsbetreuungsplatz (acht Stunden) unterschieden wird.