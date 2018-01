später lesen Kita-Leitungen klagen über Verwaltungsaufwand Teilen

Die Aufgaben für Kita-Leitungen in Rheinland-Pfalz haben in den vergangenen zehn Jahren enorm zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine von den rheinland-pfälzischen Diözesen in Auftrag gegebene Studie, die am Montag in Koblenz vorgestellt wurde. Die Leitungen müssten vor allem mehr Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Knapp 98 Prozent gaben einen Aufgabenanstieg im Bereich der Dokumentation an. An der Studie der Hochschule Koblenz nahmen 84 Leiter von katholischen Kitas in den Diözesen Limburg, Mainz, Speyer und Trier teil. Im Schnitt wurden in den befragten Kitas 79 Kinder betreut. dpa