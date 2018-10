später lesen Kita- und Schulkinder sollen gesünder essen FOTO: Franziska Kraufmann FOTO: Franziska Kraufmann Teilen

Twittern

Teilen



Das Essen der Kinder in rheinland-pfälzischen Kitas und Schulen soll gesünder werden. Jedes Kind solle dort künftig ein ausgewogenes und gutes Mittagessen erhalten, erklärten Ernährungsministerin Ulrike Höfken (Grüne) und Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag in Mainz. dpa