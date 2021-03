Kostenpflichtiger Inhalt: Bildung : Warum Eltern sich nicht zu viel vom Kita-Zukunftsgesetz versprechen sollten

Wie betreut man mit wenig Personal viele Kinder beim Mittagessen? Beim Kita-Gesetz sind noch viele Fragen offen. Foto: dpa/Georg Wendt

Trier Rheinland-Pfalz will es Eltern ab dem Sommer mit längeren Betreuungszeiten leichter machen, ihren Jobs nachzugehen. Ob das in der Praxis klappt, ist allerdings fraglich. In manchen Kitas wird sich das Angebot sogar verschlechtern.