Sonderprogramm Kitabau: Anträge mit Volumen von 13 Millionen Euro

Klar ist, dass es an Plätzen fehlt. Die Bertelsmann-Stiftung war in ihrem Ende November vergangenen Jahres vorgestellten „Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme“ zu dem Ergebnis gekommen, dass von den Kindern in rheinland-pfälzischen Kitas drei Viertel in Gruppen mit „nicht-kindgerechten Personalschlüsseln“ betreut werden. Um die Bedarfe der Eltern zu decken, fehlen der Studie zufolge in Rheinland-Pfalz rund 27.400 Kita-Plätze. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte Ende vergangenen Jahres der Deutschen Presse-Agentur gesagt, der Ausbau der Kitas könne trotz aller Bemühungen immer noch nicht mit dem wachsenden Bedarf mithalten. „Bei den Wünschen der Eltern und den Bedürfnissen der Kinder ist es schwer, Schritt zu halten“, sagte sie seinerzeit.